Hakkari'de atık malzemeler köy çocukları için atkı ve bere oluyor

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HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kurslarda görev yapan usta öğretici kadınlar, ördükleri atkı, bere ve boyunlukları köy okullarındaki öğrencilere hediye ediyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce atölyelerde yaptıkları ürünlerin köy okullarıyla buluşturulması ve zor şartlarda yaşayan çocuklara kışlık malzemeler üretilmesi için "Usta öğreticilerimiz ilmek ilmek kardeşlik örüyor" sloganıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, atölyelerdeki çalışmalardan arta kalan malzemeleri kullanan 60 usta öğretici, iki haftada yaklaşık 300 atkı, bere ve boyunluk ördü, kalemlikler yaptı.

Hazırlanan ürünleri özenle paketleyen usta öğreticiler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Tatlı eşliğinde köy okullarına giderek bir araya geldikleri öğrencilere hediye etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen usta öğreticiler, hediyeleriyle kışın tüm zorluklarını yaşayan öğrencilerin yüreğini ısıttı.

Üzümcü Köyü Yaşam Merkezini ziyaret ederek anaokulu öğrencilerine paketlerini teslim eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AA muhabirine, Köy Yaşam Merkezlerinin bulundukları bölgenin en önemli sosyal alanı haline geldiğini aktardı.

Usta öğreticilerin yaptığı birbirinden güzel ürünleri çocuklara dağıttıklarını belirten Gür, şu değerlendirmede bulundu:



"Yaşam merkezini gezdiğimde bir taraftan görsel sanat ve müzik eğitimi, diğer taraftan kilim dokumacılığını, usta öğreticilerin ördüğü atkı ve bereleri gördük. Valimizin kentte başlattığı eğitim seferberliği, köy yaşam merkezlerinde daha sıcak aile ortamlarına vesile oluyor. Eğitim anlamında çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Daha iyi olması için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Usta öğreticilerimize, Halk Eğitimi Merkezimize bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Çocukların gözlerindeki sevinci görmek bizleri mutlu etti."

- "Bir çocuğu sevindirmek dünyadaki en güzel şey"

Usta öğretici Canan İrem Bayram da köylerdeki çocuklara katkıda bulunmak için atkı, bere ve boyunluk ördüklerini ifade ederek, "Atölyelerde arta kalan malzemeleri değerlendirip çocuklar için kışın üşümesinler diye bu ürünleri yapıyoruz. Ben de bir anne olarak bu çalışmada yer almaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü bir çocuğu sevindirmek dünyadaki en güzel şey. Ben de bu duygularla hareket ettim. Ayrıca kurslardaki diğer çalışmalarımızı da köy okullarıyla buluşturmak için çalışmalar yürütülüyor." dedi.

Hayat Erip ise köylerdeki çocukların yüreklerine dokunmak için iki hafta önce bu çalışmaya başladıklarını anlattı.

Hakkari'de kışın çok çetin geçtiğini belirten Erip, "Köylerdeki çocuklarımızı üşümesin diye yaptığımız atkı, bereleri onlara vereceğiz. Çalışmalarımız gayet güzel geçiyor. Bu çalışmamız bundan sonra da devam edecek. İnşallah kırsaldaki her çocuğun gönlüne dokunacağız." ifadelerini kullandı.

Durankaya Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden Nurgül Çiftçi de hediyelerinden dolayı usta öğreticilere teşekkür ederek, "Bunları kar yağınca takacağız. Ayrıca özel günlerde de takacağım. Hediyeleri çok beğendim. Arkadaşlarım da çok beğendi." dedi.





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