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Ziraat mühendisi çift, Hakkari'de tarımsal üretimin artması için köy köy geziyor

AA

Ziraat mühendisi çift, Hakkari'de tarımsal üretimin artması için köy köy geziyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yaparken tanışıp evlenen çift, kentte tarımsal üretim ve verimin artması için mesai arkadaşlarıyla köy köy gezerek çiftçileri bilgilendiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 2 yıl önce atanan 28 yaşındaki Diyarbakırlı Jiyan Bilmez ile Mardinli 32 yaşındaki Mehmet Zeki Acar geçen ay dünyaevine girdi.

Ziraat Mühendisi çift, Tarım ve Orman Müdürlüğünün görevlendirmesiyle tarımsal üretim ve verimi artıran uygulamaları anlatmak için kimi zaman birlikte kimi zaman da ayrı ekiplerle köyleri geziyor, ziyaret ettikleri çiftçilere ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olmaya çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen proje ve uygulamalar ile toprağın doğru işlenmesi, deneme, demonstrasyon çalışmaları, gübreleme, sulama, yabancı otların kontrolü ve ağaçların budanması gibi konularda çiftçilere bilgiler veren çift, kullanıcılarına birçok avantaj sağlayan "Tarım Cebimde" uygulamasını da tanıtıyor.

Mehmet Zeki Acar, AA muhabirine, iki yıldır sürekli sahada ziyaretler gerçekleştirip çiftçilerin sorunlarını çözme için çaba gösterdiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere yönelik destekleme programlarının başlatıldığını, çeşitli desteklerin verildiğini anlatan Acar, şunları kaydetti:

"Şu anda Bay köyündeyiz. Buradaki çiftçilere yaklaşık 5 ton buğday ve arpa tohumu dağıttık. Çiftçileri bilinçlendirmek için sürekli sahada oluyoruz. Eşimle burada görev yapıyoruz. Bazen masada, bazen sahada çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Burası bizim ikinci memleketimiz oldu. Çiftçilerimizle sürekli bir araya geliyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Elimizden geldiğince çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her zaman bardağın dolu olan tarafından bakıyoruz. Meslektaşımla evlenmenin avantajlarını ve gururunu yaşıyorum. Burası zorlu bir coğrafya. Bir yeri kabullenmenin yolu sevmekten geçer. Biz de işimize bu şekilde bakıyoruz. Burada olduğumuz sürece bölge insanına, çiftçilerimize faydalı olmaya çalışacağız. Başta eşim olmak üzere tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutluyorum."

- "Beraber sahada olmak bize mutluluk veriyor"

Jiyan Bilmez Acar da köylerdeki çiftçilere "Tarım Cebimde" uygulaması hakkında bilgi verdiklerini dile getirdi.

Yeni buğday tohumu ekilen tarlaları kontrol ettiklerini, çiftçilerle bir araya geldiklerini belirten Acar, "Çiftçilerimize, verimi ve üretimi nasıl artırabileceklerini anlattık. Eşimle aynı işi yapmak güzel. Mesai saatlerinde takım arkadaşı olarak çalışıyoruz. İşimizi çok seviyoruz. Beraber sahada olup çiftçilerle görüşmek bize mutluluk veriyor. Hayatı daha güzel kılmak için uyumlu çift olmaya çalışıyoruz. Toprak müthiş bir detay. Toprağa verdikçe o bize çok daha fazlasını veriyor. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci olmak üzere tüm ziraat mühendislerinin gününü kutluyorum." diye konuştu.

Bay köyü muhtarı Şeyhmus Beyter ise ekiplerin mevcut üretimi artırmak için sürekli çiftçileri ziyaret ettiğini, sorunlarını dinlediklerini ifade ederek, "İl müdürümüz de çok ilgili. Desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bizim köyde hem tarımsal hem de hayvansal üretim fazla. Ekipler de köye gelip çiftçileri bilgilendiriyor. Bu çalışmalar sonuç veriyor." dedi.

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