Hakkari Valisi Akbıyık, gazetecilerle bir araya geldi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla kentte görev yapan gazetecilerle kahvaltıda buluştu.

Gazetecilerin gününü kutlayan Akbıyık, gazeteciliğin toplum için önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Kentte devam eden yatırımları anlatan Akbıyık, "Hakkari her alanda gelişiyor. Bu değişim ve dönüşümün en büyük şahidi basın mensuplarıdır." dedi.



Programa vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Derecik Kaymakamı Doğukan Mızrak, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci de katıldı.

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