Hakkari Milli Eğitim Müdürü Gür, köy yaşam merkezini ziyaret etti

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Üzümcü Köyü Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.



Şube müdürleri ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Tatlı ile köy yaşam merkezine giden Gür, kilim kursundaki kadınlar, sınavlara hazırlanan öğrenciler ve ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Köy okullarındaki çocuklar için atkı, bere ve boyunluk ören usta öğreticilerin ürünlerini inceleyen Gür, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardından merkezdeki müzik odasını ziyaret ederek öğretmenler ve farklı mesleklerden kişilerin yer aldığı koro ile türküler seslendirdi.



Koroda yer alan aşçı Ayşe Bulut da "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında çalışma yaptıklarını aktardı.

Bağlama çalmak için çalışmalara katıldığını anlatan Bulut, "Köy Yaşam Merkeziyle bu imkana sahip oldum. Kentin doğal güzelliklerini, Cilo Dağlarını diğer güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlamak için buraya geldik. Bu imkanı bize sağladıkları için Bakanlığımıza, İl Mili Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Koroda sanatçımız Kemal Çiftçi, müzisyen arkadaşlar, öğretmen, aşçı da var. Hazırladığımız çeşitli yörelere ait türküleri seslendiriyoruz." diye konuştu.

Kilim kursu usta öğreticisi Besna Er ise genç kızların kurslarda meslek edinip öğrendikleriyle çeyizlerini hazırladıklarını dile getirerek, "Köy sakinleri çok memnun. Bu çalışmanın devam etmesini istiyorlar. Kilim, el işi, giyim, müzik ve resim kursumuz var. Köylülere güzel imkan sağlanıyoruz. Kurslarımız çok ilgi görüyor. Bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla bunun gibi çalışmalar arttı. Bu da bölge insanına güzel fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

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