Hakkari Üniversitesi Rektörü Pakiş, gazetecilerle bir araya geldi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.
Pakiş, rektörlük binasındaki programda gazetecilerin gününü kutladı, çalışmalarında başarı diledi.
Çalışmaları hakkına basın mensuplarına bilgi veren Pakiş, üniversitenin kentin gelişmesinde önemli bir lokomotif olduğunu, kurum bünyesinde birçok alanda faaliyetlerin yürütüldüğünü ifade etti.
Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr Erdoğan Bada, Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı ve Prof. Dr. Can Yılmaz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan, Çölemerik Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Hikmet Yaşar, Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Taş, üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.