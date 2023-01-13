Şemdinli'de öğrenciler sanal gerçeklik gözlüğüyle matematik öğreniyor

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HAKKARİ (AA) - SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan matematik öğretmeni Binnaz Melike Ersoy, sanal gerçeklik gözlüğüyle öğrencilerinin matematiğe ilgilerini ve derse katılım oranlarını artırdı.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Ersoy, Web 2.0 ve Web 3.0 ile ilgili araştırmalar yapıp eğitimler alan farklı illerden 10 öğretmenle, öğrencilere matematik dersini sevdirmek ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla "Metamat Projesi"ni hazırladı.

Bu kapsamda eğitim öğretim döneminin başında sanal gerçeklik gözlüğü temin eden Ersoy, matematik derslerini konu ve örneklerin müfredata uyarlandığı sanal ortamda işlemeye başladı.

Bu sayede öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artıran Ersoy, söz konusu yöntemle 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin matematiği canlandırmalar üzerinden daha kolay öğrenmelerini sağladı.

Ersoy, AA muhabirine, kurucularından olduğu projenin "eTwinning" projesine dönüşeceğini söyledi.

Üç yıldır dijitalleşme alanında çeşitli araştırmalar yaptığını, bu konuda eğitimler aldığını belirten Ersoy, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Matematik Seferberliği"ne katkı sağlamak amacıyla farklı şehirlerdeki 10 öğretmenle bu çalışmayı yürütmeye karar verdiklerini aktardı.

İlk etapta akademik alan taraması yapıp, gerçekçi matematik öğretimiyle ilgili bir çalışma yapma gereği duyduklarını ifade eden Ersoy, "Günümüzde kullanılan metaverse, yani sanal ortamlarla beraber matematik öğretimini gerçekleştirmeyi planladık ve sanal ortamlarda matematik öğrenme alanları oluşturma kararı aldık. Öğrenci taktığı sanal gözlüklerle bu ortamlara istedikleri zaman ya da biz ödev verdiğimizde girip bunu gerçekleştirebiliyor." dedi.

- "Matematiği dinlemeyen öğrenciler artık öğrenme ortamı oluşturmak istiyorlar"

Bu yöntemle öğrencilerin derse olan ilgilerinin daha çok arttığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Matematik derslerini dinlemek istemeyen, derste sesini bile duymadığımız öğrencilerden, 'ben yapacağım, ilk ben izlemek istiyorum' gibi tepkiler alıyoruz. Öğrenciler ilk defa denedikleri için daha fazla ilgi duyuyorlar. Bizi en çok mutlu eden kısım ölçme değerlendirme yapmamızın yanında, öğrenciler mesaj atıp 'bu projede olmak istiyoruz' diyorlar. Matematiği dinlemeyen öğrenciler artık matematik öğrenme ortamı oluşturmak istiyorlar. O yüzden biz de çok mutlu oluyoruz. Bu projeyi Şemdinli'de ilk defa denedik. Türkiye'de de yeni uygulanıyor. Bütün matematik müfredatını sanal kitaplara dönüştürdük ve sanal alemde hazırlıyoruz. Bakanlığın müfredatı ile eş zamanlı ilerliyoruz ve eTwinning projesi olarak uluslararası servise sunduk. Çalışmalarımıza oradan devam ediyoruz."

Öğrencilerden Yeşim Yılmaz da ilk kez sanal gerçeklik gözlüğünü taktığını dile getirerek, "Daha önce sayıların gerçekçi olmadığını düşünüyordum. Gözlüğü taktığımda sanki sayıları tutacağım gibiydi, çok canlıydı. Matematiği böyle öğrenmek çok güzel ve zevkli." dedi.





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