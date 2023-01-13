Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, 2022'yi değerlendirdi:

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü, son 4 yılda terör örgütü PKK'ya katılımın olmadığını belirtti.

Valilik toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelerek geçen yılın değerlendirmesini yapan Akbıyık, asayiş, huzur ve güvenliğin her şeyin başında geldiğini söyledi.

Kentte terör ve uyuşturucuyla mücadelede taviz verilmediğini bildiren Akbıyık, yurt içinde ve dışında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonlarda yüklü miktarda silah, patlayıcı, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiğini aktardı.

Terörle mücadelede tarihi başarıya ulaşıldığının altını çizen Akbıyık, şöyle devam etti:

"Terör yok denecek noktaya geldi. Son 4 yıldır Hakkari'den terör örgütüne katılan yok Allah'a şükür. Hakkari'nin gündeminde terör yok. Onu net bir şekilde söyleyelim. İnşallah hiç olmayacak da. Uyuşturucuyla mücadele de terörle mücadele kadar önemli. Bunlar birbirine bağlantılı. Uyuşturucu terörü besliyor, terör de uyuşturucuyu. 2022'de 2,5 ton eroin ele geçirdik. 2021'de bu 7 ton 900 kiloydu, son 10 yılın toplamından daha fazlaydı. Yine 2022'de 1 ton 284 kilo metamfetamin, 125 kilogram esrar, 53 kilogram afyon sakızı ve 152 bin 882 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunun hem arzını engelleyeceğiz hem kullananları ıslah edeceğiz. Bu çerçevede de birçok proje devam ediyor."

- "Yaptığımız projelerin meyvelerini de aldık"

Eğitim konusunda farkındalık oluşturup kalitenin artırılmasına yönelik birçok proje uyguladıklarını dile getiren Akbıyık, "Hakkari okuyor. Yaptığımız projelerin meyvelerini de aldık. 2019-2022 yıllarında toplam 640 derslikli 31 okul, 800 öğrenci kapasiteli pansiyon, 2 öğretmenevi, 7 öğretmen konutu tamamladık. 81 okulun bakım, onarımı yapıldı. Geçen sene 26 öğrenci tıp fakültesine yerleşti. Hedefimiz bu sene 50 öğrenci göndermek. Sağlık konusunda da gayet iyi durumdayız." diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesinin altyapısına ilişkin projeleri bitirdiklerini ifade eden Akbıyık, kent genelinde gençlik ve spor alanında tarihi yatırımların yapıldığını, İl Özel İdaresince 61 yol projesinin bitirildiğini, doğal gaz abone sayısının da 10 bini aştığını bildirdi.

Kent merkezi ve ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 42 bin 370 aileye 300 milyon 902 bin lira nakdi yardım yapıldığını anlatan Akbıyık, tüm kurumların kentte önemli projeleri hayata geçirdiğini vurguladı.

Hakkari'ye 5 katlı kütüphane kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Akbıyık, şu bilgileri verdi:

"Esendere Gümrük Kapısı'nda bu yıl 11 milyon 894 bin 811 dolarlık ihracat, 1 milyon 837 bin 441 dolarlık ithalat yapıldı. Burada 204 bin 543 kişi giriş, 194 bin 393 kişi de çıkış yaptı. Üzümlü Gümrük Kapısı'nda ise 189 bin 938 kişi giriş, 192 bin 708 kişi de çıkış yaptı. Yüksekova'da 3 bin 300 civarında konut inşa edildi. 3 yıldır Belediye Başkan Vekili olarak da görev yapıyoruz. Geldiğimizden beri 180 milyon lira borç ödedik. 121 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Toplam 76 kilometre asfalt, 9 kilometre de beton yol yaptık. 36 yeni araç aldık. Belediye bünyesinde kadın ve gençlere yönelik birçok kurs açtık."

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