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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın Futbol Süper Ligi

AA

Kadın Futbol Süper Ligi

HAKKARİ (AA) - Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nun namağlup tek takımı Hakkarigücü, konuk ettiği Beşiktaş Vodafone ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 11. haftasında Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmaya iki takımın futbolcuları, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce hazırlanan "Çocuklarımız için geleceğimiz için uyuma" yazılı pankartla çıktı.

Sporseverlerin ilgi gösterdiği karşılaşmayı bazı vatandaşlar, tribünlerin dolması nedeniyle stat çevresindeki yüksek noktalardan takip etti.

Çekişmeli geçen maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maçı izleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, karşılaşmanın ardından futbolcuları tebrik etti.

Hakkarigücü taraftarı Yavuz Ölmez, Beşiktaş'ı kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Takımlarının bu yıl şampiyon olmasını istediklerini belirten Ölmez, "Takımımızı destekleyen Sayın Valimize, devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Çok güzel bir atmosfer var. Hepimiz takımın başarısına odaklandık. Beşiktaş taraftar grubunun da burada olması güzel bir şey. Kar, kış, soğuk demeden her maçta buradayız. Biz Hakkari sevdalısıyız. Takımımızın en üst ligde yer almasından gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Maçı, vali yardımcıları Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da izledi.

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