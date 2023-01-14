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Hakkari'de engelli çocukları olan ailenin ev yapmak istediği araziye yeni yol götürülüyor

AA

Hakkari'de engelli çocukları olan ailenin ev yapmak istediği araziye yeni yol götürülüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Özel İdaresi, mezradaki arazisinde ev yaparak engelli çocuklarıyla yerleşmek isteyen güvenlik korucusu Fettah Ölmez'in talebi üzerine 1 kilometrelik yol yapımına başladı.

Geçimli köyü Seyitli mezrasından 1995'te terör saldırıları nedeniyle ayrılarak Van'a yerleşen Ölmez'in hem zihinsel engelli hem de çölyak hastası olan kızları Aycan ve Gülşen'in doktoru, çocukların doğal ortamda yaşamaları ve doğal beslenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bunun üzerine yıllar önce göç ettiği mezraya dönerek ev yapmaya karar veren Ölmez, arazisinin yolu olmadığı için İl Özel İdaresi'nden yardım istedi.

Ailenin talebini karşılıksız bırakmayan İl Özel İdaresi, çalışma başlatarak söz konusu arazide yeni yol yapmaya başladı. Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen yaklaşık 1 kilometrelik yolun büyük bölümünü bitirdi.

Ölmez, gazetecilere, 29 ve 25 yaşında olan kızlarının tedavilerinin Van'da devam ettiğini söyledi.

Doktor tavsiyesi üzerine mezraya dönerek ev yapmak istediğini belirten Ölmez, şunları kaydetti:

"Çocukların doğal beslenmeleri gerekiyordu. Köyde arazim olmadığı için mezradaki engebeli arazime ev yapmak için İl Özel İdaresinden destek istedim. Dilekçem olumlu sonuçlandı. Bana bu desteği veren başta Sayın Valimiz olmak üzere, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Yaklaşık bir haftadır iş makineleri çalışıyor. 1995'ten beri ev yapacağım yere yol gitmiyordu. Yeni araç yolu açıldı. Ben de engelli çocuklarım için ev inşa edeceğim. Buradan kızlarım ve bakmakla yükümlü eşimle beraber kendi bahçemizde ektiğimiz ürünleri yetiştirip tüketeceğiz."

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