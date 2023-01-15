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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de çocuklar, "Pijamaskeliler" tiyatro oyunuyla eğlendi

AA

Hakkari'de çocuklar, "Pijamaskeliler" tiyatro oyunuyla eğlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Kumbaramda Sanat Var Grubu, çocuklar için "Pijamaskeliler" müzikli tiyatro oyununu sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda iki seansta sahnelenen oyun çocuklardan ilgi gördü.

Etkinliğe katılan çocuklar 50 dakika süren oyunda, zaman zaman oyuncuların hareketlerini yaptı, müzik eşliğinde eğlendi.

Grup sorumlusu Orhan Danışman, Türkiye'nin her yerinde tiyatro oyunları sahnelediklerini belirtti.

Bu hafta da Hakkari'de sahne aldıklarını ifade eden Danışman, "Dün Yüksekova'daydık, bugün de kent merkezindeyiz. Elimizden geldiğince sanatımızı en güzel şekilde icra ediyoruz. 12 kişilik grubuz. Bugün de oyuna yoğun ilgi var. Bu da bizi mutlu ediyor. Çocukların yüzündeki tebessüm bizi mutlu ediyor. Onları sevindirmek çok güzel bir duygu. Bütün çocukları çok seviyoruz. Herkese ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



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