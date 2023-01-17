Hakkari'de doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı

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HAKKARİ (AA) - Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) üyelerinin de aralarında olduğu bir grup doğasever, Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmanış gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1,5 saatlik tırmanışın ardından 2 bin 25 rakımlı bölgeye ulaşan 50 kişilik grup, karşılaştıkları manzarayı fotoğrafladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç, kayalık alandaki demir merdivenlerden de geçerek zirveye çıktıklarını belirtti.

Hakkari'nin doğal güzelliklerine dikkati çekmek için faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Ertunç, "Bay Kalesi'ne yapılan doğa yürüyüşüne destek sağlayan başta Hakkari Valiliği olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve personeli ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederim. Bu kapsamdaki faaliyetlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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