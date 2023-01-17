Hakkari'deki Üzümlü Sınır Kapısı'ndan geçişler arttı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'ndan geçen yıl yaklaşık 40 bin araç ile 450 bin yolcu giriş çıkış yaptı.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, AA muhabirine, Irak ile bağlantının sağlandığı sınır kapısını kullanan kişi sayısının her yıl arttığını söyledi.

Sınır kapısının 2013'te açıldığını, 2015'te de resmi olarak yolcu ve araç giriş çıkışlarının başladığını belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Kapıda 2022'de 40 bin araç ile 450 bin civarında yolcu giriş çıkışı gerçekleşti. Önceki yıllarla kıyaslandığında yolcu ve araç giriş çıkışı katlanarak artıyor. Burası, bölgeden ve Irak tarafından gelenlerin tercih ettiği sınır kapısı haline geldi. İlçemiz ve Hakkari'miz için önemli bir kapı."

Kurt, sınır kapısının gelecek yıllarda Ticaret Bakanlığının desteğiyle ticarete açılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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