Hakkari Kızılay Şubesi, üniversitede butik giyim mağazası açtı

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HAKKARİ (AA) - Türk Kızılay Hakkari Şubesi, Hakkari Üniversitesi yerleşkesinde butik mağaza açtı.

Merkezi derslikler binasında düzenlenen açılışta konuşan Türk Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, butik giyim mağazasının ikinci şubesini üniversite bünyesinde açtıklarını söyledi.

Mağazanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bozkurt, "Mağazadan ihtiyaç sahibi öğrenciler faydalanabilecek. Butiğin açılmasına imkan sağlayan değerli hocalarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı ise Türk Kızılay'ın, ülkenin her yerine merhamet eli ulaştırdığını belirtti.

Dodurgalı, "Türk Kızılay, daha öncede görev yaptığım yerlerde olduğu gibi Hakkari'de de hep yanımızda oldu. Ne zaman kapısını çalsak yardımımıza koştu. Bundan sonra da Hakkari'de daha iyi ve hayırlı hizmetlerde bulunacağına inandığımız Türk Kızılay'ın butik mağazasının hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Açılışa, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Bada ve Prof. Dr. Can Yılmaz, Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz, öğretim üyeleri, daire başkanları, Kızılay gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

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