Hakkari'de muhtarlara Aile Okulu Projesi kapsamında eğitim verildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Aile Okulu Projesi" kapsamında aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardım gibi birçok konuda muhtarlara eğitim verilmesine başlandı.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, muhtarlığın, vatandaş ile kamu arasında köprü görevi gören önemli bir görev olduğunu söyledi.

Eğitimin süreklilik arz ettiğini, Milli Eğitim Bakanlığının da buna yönelik projelerini sürdürdüğünü aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Öğrenme insan yaşamının tamamını ilgilendirir. Özellikle bilimin, teknolojinin geliştiği, dijitalleşmenin, yeniliklerin arttığı bir çağda dün öğrendiğimiz birşey bugün önemini yitirebiliyor. Bu yüzden kendimizi daima güncel tutmamız lazım. Her an yeni fikirlere, değişikliklere açık olmamız lazım. Eğitim aileden başlar. Çocuğun ilk öğretmeni anne, babasıdır. Aile kutsaldır, toplumun temelidir. Aile yapısı sağlam olan bir toplum güçlü olur. Dolayısıyla bakanlığımız aileye inmeye başladı. Bu kapsamda velilerimize inmeye çalışıyoruz çünkü öğretmen tek başına eğitim süreçlerinin, sistemlerinin üstesinden gelemez. Anne, baba işin temelidir."

Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi'nde görevli öğretmen Abdullah Kaval, muhtarlara ilk yardım konusunda uygulamalı eğitim verdi.

Seminere, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Tatlı da katıldı.



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