Hakkari'de muhtarlara Aile Okulu Projesi kapsamında eğitim verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de muhtarlara Aile Okulu Projesi kapsamında eğitim verildi

AA

Hakkari'de muhtarlara Aile Okulu Projesi kapsamında eğitim verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Aile Okulu Projesi" kapsamında aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre ve ilk yardım gibi birçok konuda muhtarlara eğitim verilmesine başlandı.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, muhtarlığın, vatandaş ile kamu arasında köprü görevi gören önemli bir görev olduğunu söyledi.

Eğitimin süreklilik arz ettiğini, Milli Eğitim Bakanlığının da buna yönelik projelerini sürdürdüğünü aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Öğrenme insan yaşamının tamamını ilgilendirir. Özellikle bilimin, teknolojinin geliştiği, dijitalleşmenin, yeniliklerin arttığı bir çağda dün öğrendiğimiz birşey bugün önemini yitirebiliyor. Bu yüzden kendimizi daima güncel tutmamız lazım. Her an yeni fikirlere, değişikliklere açık olmamız lazım. Eğitim aileden başlar. Çocuğun ilk öğretmeni anne, babasıdır. Aile kutsaldır, toplumun temelidir. Aile yapısı sağlam olan bir toplum güçlü olur. Dolayısıyla bakanlığımız aileye inmeye başladı. Bu kapsamda velilerimize inmeye çalışıyoruz çünkü öğretmen tek başına eğitim süreçlerinin, sistemlerinin üstesinden gelemez. Anne, baba işin temelidir."

Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi'nde görevli öğretmen Abdullah Kaval, muhtarlara ilk yardım konusunda uygulamalı eğitim verdi.

Seminere, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Tatlı da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari Kızılay Şubesi, üniversitede butik giyim mağazası açtı
YEREL HABERLER Hakkari Kızılay Şubesi, üniversitede butik giyim ...
Hakkari'deki Üzümlü Sınır Kapısı'ndan geçişler arttı
YEREL HABERLER Hakkari'deki Üzümlü Sınır Kapısı'ndan geçişler arttı
(Görüntülü)GEÇEN YIL 1 METRE KARIN OLDUĞU YÜKSEKOVA&#039;DA YAZDAN KALMA GÜNLER
YEREL HABERLER (Görüntülü)GEÇEN YIL 1 METRE KARIN OLDUĞU ...
Geçen yıl 1 metre karın olduğu Yüksekova'da yazdan kalma günler
YEREL HABERLER Geçen yıl 1 metre karın olduğu Yüksekova'da yazdan ...
Hakkari'de doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu bölgeye tırmandı
YEREL HABERLER Hakkari'de doğaseverler Bay Kalesi'nin bulunduğu ...
Hakkari'de gümrük kaçağı 395 telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de gümrük kaçağı 395 telefon ele geçirildi
Hakkari'de çocuklar, "Pijamaskeliler" tiyatro oyunuyla eğlendi
YEREL HABERLER Hakkari'de çocuklar, "Pijamaskeliler" tiyatro ...
Pençe-Kilit ile mağaralar teröristlerin başlarına yıkıldı
YEREL HABERLER Pençe-Kilit ile mağaralar teröristlerin başlarına ...
(Görüntülü) ASKERİ ÜS BÖLGELERİ YOLUNDA KAR KALINLIĞI 4 METREYİ AŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ASKERİ ÜS BÖLGELERİ YOLUNDA KAR KALINLIĞI ...
Hakkari'de metrelerce karın bulunduğu üs bölgelerinin yolları açılıyor
YEREL HABERLER Hakkari'de metrelerce karın bulunduğu üs bölgelerinin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.