Hakkari'deki öğrencilere Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi anlatıldı

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HAKKARİ (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında, Hakkari'deki üç okulda "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi" semineri düzenlendi.

Vakfın, bilim insanı Prof. Dr. Sezgin ve İslam Bilim Tarihi'nin çeşitli illerdeki öğrencilere anlatılmasına yönelik faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda Hakkari Anadolu Lisesi, TOBB Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi'nde düzenlenen seminerlerde Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Vakıf Akademik Kurul Üyesi Gürsel Aksoy ile Vakıf Mütevelli Heyeti Üyeleri Mihriban Ataş, Ayşegül Kutluca ve Sümeyye Baybara sunum yaptı.

Konuşmacılar, öğrencilere Sezgin'in hayatı, İslam Bilim Tarihi çalışmaları ve vakıf tarafından faaliyete geçmesini sağladığı kurumlar hakkında bilgiler verdi.

Sezgin'in hayatı ve çalışmalarını anlatan sinevizyon gösteriminin sunulduğu, öğrencilerin sorularının yanıtlandığı seminerlere İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik, Şube Müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

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