Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt köy yaşam merkezini ziyaret etti

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HAKKARİ (AA) - Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Gündeş köyünde açılan köy yaşam merkezini ziyaret etti.

Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeynep Tungil ile Gündeş köyüne geldi.



Köyde yapımı tamamlanan köy yaşam merkezini ziyaret eden Kurt, usta öğretici, kursiyerler ve vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Kurt, gazetecilere, köylerde atıl durumda olan ve kullanılmayan okulları tekrar canlandırmak, aktif hale getirmek için köy yaşam merkezleri kurduklarını söyledi.

Merkezlerde çeşitli kursların açıldığını dile getiren Kurt, köyde ikamet eden kadınların istedikleri kursta eğitim alabildiğini vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise vatandaşların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, hem kişisel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilecekleri yaşam merkezleri oluşturduklarını ifade etti.

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