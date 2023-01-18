Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

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HAKKARİ (AA) - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Hakkari'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Koç, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Koray Sürer ile Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ardından Koç, Akbıyık ve berberindekiler, kent merkezinde yapımı devam eden İl Jandarma Komutanlığı lojmanlarında inceleme yaptı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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