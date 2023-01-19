Hakkari'nin çöp sorunu Entegre Katı Atık Tesisi ile son bulacak

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çöp sorununun çözüme kavuşturulması amacıyla yapımına başlanan Entegre Katı Atık Tesisinin büyük bölümü tamamlandı.

Avrupa Birliği (AB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği ve Hakkari'deki belediyeler tarafından finanse edilen ve Akçalı-Bağışlı köyleri arasındaki 43,4 hektarlık alana inşa edilen tesiste çalışmalar devam ediyor.

Çukurca Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Ensar Dündar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sözleşme Yöneticisi Ayşegül Mutlu, Hakkari Katı Atık Birliği Müdürü Mesrur Demir ve ilgili firmaların yetkilileri ile tesiste incelemelerde bulundu.

Başkan Dündar, gazetecilere, Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi inşaatının yüzde 85'nin tamamlandığını ve ağustosta açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Tesisle Hakkari'nin çöp sorununun çözüme kavuşturulacağını ifade eden Dündar, şöyle konuştu:

"Tesisimiz 30 yıl boyunca ilimize hizmet edecek. Yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 15'i Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hakkari'deki belediyeler ve İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği tarafından finanse edilmektedir. İlimize şimdiden hayırlı olsun. Projenin bu aşamaya gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ederim."

Mutlu ise Hakkari ve ilçelerinin 30 yıllık çöp sorununu çözecek tesisin tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti.

İlde AB destekli 40 milyon avroluk yatırım yapıldığını aktaran Mutlu, şunları kaydetti:

"Proje, Hakkari nüfusunun tamamına hitap edecek. Tesis, ağustosta Hakkari Katı Atık Birliğine teslim edilecek. Şimdiye kadar il ve ilçelerinde vahşi depolama yöntemi ile bertaraf edilen katı atıklar bundan sonra düzenli depolama sistemi ile modern yöntemlerle bertaraf edilecek. Yüksekova'da da atık su arıtma tesisimiz bulunmaktadır. Onun da yaklaşık 10 milyon avroluk bütçesi var. Emeği geçen belediyelerimize, firmalarımıza, teknik anlamda çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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