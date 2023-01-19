Yüksekova polisi Hacivat ve Karagöz oyunuyla öğrencileri eğlendirdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Hacivat ve Karagöz gölge oyunuyla anaokulu öğrencilerini eğlendirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Murat Işık Anaokulunda etkinlik düzenlendi.
Okula gelen polisler, Hacivat ve Karagöz oyununu sahneledi, polis maskotlarıyla gösteri yaptı.
Polis memuru Ahmet Turan Şeker, gazetecilere, çocuklarla beraber güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.
Eğlenceli anların yaşandığını belirten Şeker, "Mutluyuz, onların da mutlu olduklarını düşünüyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu tür etkinlikleri okullarımızda yapmaya devam edeceğiz." dedi.