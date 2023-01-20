Öğretmenlerinin çabasıyla okula dönen Rahime en başarılı öğrencilerden biri oldu

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HAKKARİ (AA) - SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çeşitli nedenlerle eğitimine ara veren lise öğrencisi Rahime Gezer, idareci ve öğretmenlerin çabasıyla yeniden kazandırıldığı okulda, en başarılı öğrencilerden biri oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca kayıt dışı öğrencilerin eğitime dahil edilmesi amacıyla yürütülen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi kapsamında ilçede yürütülen çalışmayla okula ara veren öğrenciler tespit edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gönüllü idareci ve öğretmenlerden oluşturulan ekip, söz konusu öğrencilerin ailelerini ziyaret ederek 8 lise öğrencisinin tekrar okula dönmesini sağladı.

Yukarı Güleç köyünde yaşayan Sabri Özel Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Rahime Gezer de eğitime devamlılığı sağlanan öğrenciler arasında yer aldı.

Öğretmenlerinin ikna etmesiyle geçen ay okula kaydı yapılan Gezer, bu süreçte derslerine çalışıp katıldığı telafi sınavlarında başarılı sonuçlar alarak 60 olan not ortalamasını 87'ye çıkardı.

Gezer, AA muhabirine, eğitim öğretim döneminin başında bıraktığı okula öğretmenlerinin desteğiyle yaklaşık bir ay önce tekrar başladığını söyledi.

Öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Gezer, "Öğretmenlerimiz köye gelip evimizi ziyaret etti. Okula dönmem için beni ikna ettiler. Okula dönerek çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim bana çok yardımcı oldular. Öğretmenlerime ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yeniden sınıf ortamında arkadaşlarımla bir arada olmak güzel bir duygu." dedi.

Okul Müdürü Yusuf Ziya Kaplan da Gezer'in LGS'ye girdikten sonra ilk nakil döneminde tercih ettiği Van'a çeşitli nedenlerle gitmediğini ve Sabri Özel Anadolu Lisesi'ne nakil olduğunu anlattı.

Naklinden sonra Gezer'in okula gelmek istemediğini öğrendiklerini dile getiren Kaplan, "Kızımızın ailesiyle telefonla görüştük. Okula devam etmemesinin sebebinin ailesi olmadığını anladık ve gönüllü öğretmenlerimizle beraber köye gidip kızımızı evinde ziyaret ettik. Rahime öğrencimizi okula devam etmesi hususunda ikna ettik. Çok başarılı bir öğrencimiz. Okula geldiği günden bu yana sürekli daha iyiye gidiyor. Ortalaması şu anda 87. Böyle başarılı bir öğrenciyi okula kazandırdığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Gezer'in sınıf öğretmeni Şeyda Güler de okul idarecilerinin bu çalışmada büyük emeğinin olduğunu kaydederek, "Rahime sınıf listemde vardı ama okula gelmiyordu. İkna edildikten sonra çok mutlu oldum. Babasıyla birlikte okula geldi. Babası da çok mutlu olmuştu. Başarılı bir öğrenci. İlk geldiğinde zorlandı ama sonra öğretmen arkadaşlarımızın desteğiyle toparlandı." ifadelerini kullandı.

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