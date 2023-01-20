Öğretmenlerinin çabasıyla okula dönen Rahime en başarılı öğrencilerden biri oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenlerinin çabasıyla okula dönen Rahime en başarılı öğrencilerden biri oldu

AA

Öğretmenlerinin çabasıyla okula dönen Rahime en başarılı öğrencilerden biri oldu

HAKKARİ (AA) - SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çeşitli nedenlerle eğitimine ara veren lise öğrencisi Rahime Gezer, idareci ve öğretmenlerin çabasıyla yeniden kazandırıldığı okulda, en başarılı öğrencilerden biri oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca kayıt dışı öğrencilerin eğitime dahil edilmesi amacıyla yürütülen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi kapsamında ilçede yürütülen çalışmayla okula ara veren öğrenciler tespit edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gönüllü idareci ve öğretmenlerden oluşturulan ekip, söz konusu öğrencilerin ailelerini ziyaret ederek 8 lise öğrencisinin tekrar okula dönmesini sağladı.

Yukarı Güleç köyünde yaşayan Sabri Özel Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Rahime Gezer de eğitime devamlılığı sağlanan öğrenciler arasında yer aldı.

Öğretmenlerinin ikna etmesiyle geçen ay okula kaydı yapılan Gezer, bu süreçte derslerine çalışıp katıldığı telafi sınavlarında başarılı sonuçlar alarak 60 olan not ortalamasını 87'ye çıkardı.

Gezer, AA muhabirine, eğitim öğretim döneminin başında bıraktığı okula öğretmenlerinin desteğiyle yaklaşık bir ay önce tekrar başladığını söyledi.

Öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Gezer, "Öğretmenlerimiz köye gelip evimizi ziyaret etti. Okula dönmem için beni ikna ettiler. Okula dönerek çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim bana çok yardımcı oldular. Öğretmenlerime ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yeniden sınıf ortamında arkadaşlarımla bir arada olmak güzel bir duygu." dedi.

Okul Müdürü Yusuf Ziya Kaplan da Gezer'in LGS'ye girdikten sonra ilk nakil döneminde tercih ettiği Van'a çeşitli nedenlerle gitmediğini ve Sabri Özel Anadolu Lisesi'ne nakil olduğunu anlattı.

Naklinden sonra Gezer'in okula gelmek istemediğini öğrendiklerini dile getiren Kaplan, "Kızımızın ailesiyle telefonla görüştük. Okula devam etmemesinin sebebinin ailesi olmadığını anladık ve gönüllü öğretmenlerimizle beraber köye gidip kızımızı evinde ziyaret ettik. Rahime öğrencimizi okula devam etmesi hususunda ikna ettik. Çok başarılı bir öğrencimiz. Okula geldiği günden bu yana sürekli daha iyiye gidiyor. Ortalaması şu anda 87. Böyle başarılı bir öğrenciyi okula kazandırdığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Gezer'in sınıf öğretmeni Şeyda Güler de okul idarecilerinin bu çalışmada büyük emeğinin olduğunu kaydederek, "Rahime sınıf listemde vardı ama okula gelmiyordu. İkna edildikten sonra çok mutlu oldum. Babasıyla birlikte okula geldi. Babası da çok mutlu olmuştu. Başarılı bir öğrenci. İlk geldiğinde zorlandı ama sonra öğretmen arkadaşlarımızın desteğiyle toparlandı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova polisi Hacivat ve Karagöz oyunuyla öğrencileri eğlendirdi
YEREL HABERLER Yüksekova polisi Hacivat ve Karagöz oyunuyla ...
Hakkari'nin çöp sorunu Entegre Katı Atık Tesisi ile son bulacak
YEREL HABERLER Hakkari'nin çöp sorunu Entegre Katı Atık Tesisi ile ...
Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç, ...
Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt köy yaşam merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt köy yaşam merkezini ...
Hakkari'de "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesiyle öğrenciler okula kazandırılıyor
YEREL HABERLER Hakkari'de "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesiyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.