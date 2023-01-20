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Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi tek pistte sezonu açıyor

AA

Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi tek pistte sezonu açıyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de yatırımlarla bölgenin en modern tesislerinden biri haline gelen ve her yıl binlerce kayaksevere ev sahipliği yapan Merga Bütan Kayak Merkezi, beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle hafta sonu sadece birinci etapta sezonu açacak.

Her yıl 50 bini aşkın ziyaretçi ağırlayan, yeni pistleri, doğal parkurları, kristal kar yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinin kapasitesi yeni yatırımlarla artırılıyor.

İl dışından gelenlerin konaklaması için 120 yataklı otel ile trafiğin düzenlenmesi ve güvenliğin sağlanmasında görev yapacak jandarma personeli için 2 katlı asayiş noktasının inşa edildiği merkezde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle yapılan 200 metrelik kapalı yürüme bandı ve yeni iki pistte de çalışmalar tamamlandı.

Yürütülen çalışmalarla daha fazla ziyaretçi ağırlaması beklenen ve sezona hazır hale getirilen merkezde bu yıl etkili olan kuraklık nedeniyle sezon açılamadı. Geçen yıl ocakta 1 metreyi aşkın karın bulunduğu merkezde, bu sene kar kalınlığının 17 santimetrede kalması nedeniyle kayakseverler bu hafta sonundan itibaren sadece birinci etapta kayak yapabilecek.

- "Yeni yatırımlarla daha fazla turist ağırlamayı bekliyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, merkezin kapasitesinin her geçen yıl artırıldığını, yatırımlarla büyümenin devam ettiğini söyledi.

Yıldırım, merkezde 200 metrelik kapalı yürüme bandının tamamlandığına işaret ederek, bu sistemle acemilerin, çocuk ve gençlerin rahatlıkla mesafeyi çıkabileceğini, böylelikle kayakseverlere güzel zaman geçirebilecekleri imkanlar oluşturduklarını aktardı.

Pist uzunluğunu yaklaşık 10 bin metreye çıkardıklarını, yakın zamanda otelin açılışını yapmayı planladıklarını belirten Yıldırım, "Yatırımlarla gelişen merkezimiz bölgenin cazibe merkezi olmaya aday. Geçen sene İran, Irak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile farklı illerden ziyaretçiler buraya ilgi gösterdi. Yeni yatırımlarla daha fazla turist ağırlamayı bekliyoruz. Ayrıca burada ulusal ve uluslararası müsabakaların da yapılması planlıyoruz. Geçen sene yapılan kar festivali yoğun ilgi gördü. Bu sene de daha büyük bir organizasyon düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu yıl kar yağışının düşük olması nedeniyle sezonu geç açacaklarını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şu anda da pistlerimizde yeteri kadar kar yok ama hafta sonu bir pisti açmayı planlıyoruz. Geçen sene sezonu 15 Aralık'ta açmıştık. Şu an ocakta olmamıza rağmen yeterli kar yok. Son 3-4 yıldır yaptığımız analizlerde artık aralık ve ocakta kar yağmaya başlıyor ama mayıs, hazirana kadar sezon uzuyor. İklimler değişiyor."

Kapalı yürüme bandının Türkiye'de sayılı merkezlerde bulunduğunu belirten Yıldırım, "Kayak merkezimizde böyle bir hizmetin olması bizi mutlu etti. Bunlarla yetinmeyeceğiz. Yeni pistler, yeni sistemler devreye alacağız. Artık birçok yerde yağışların olmaması nedeniyle sezon geç açılıyor. Eksi 4 dereceyi gördüğü zaman karlama yapabilirsiniz. Buranın kış sporları merkezi olması için büyük çaba sarf ediliyor." ifadelerini kullandı.

Yürüyen bant operatörü Süleyman Akmaz da yeni yapılan sistemin kayakseverler için güzel bir hizmet olduğunu dile getirerek, "Bantla çıkmak insanlar için rahat oluyor. Yürüyerek çıkmakta zorlananlar oluyordu. Geçen sene burada bir metrenin üzerinde kar vardı. Şimdi kar seviyesi çok az." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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