Yüksekova'da okullarda karne sevinci yaşandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 30 bin öğrenci karne aldı.
50. Yıl İlköğretim Okulunda düzenlenen törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, bugünden itibaren öğrencilerin yarıyıl tatiline girdiğini söyledi.
Çimşit, "Öğrencilerin bu heyecanını velilerimize beraber yaşamak istedik. Bütün öğrencilerimizi kutluyorum. Güzel bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ve veliler katıldı.