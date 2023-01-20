Hakkari'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Yunus Emre İlk ve Orta Okulu'nda başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla Yunus Emre İlk ve Orta Okulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Okul yönetimi derslerinde başarılı olan öğrencilere bisiklet, hediye çeki, kitap ve satranç takımı hediye etti.

Okul Müdürü Fırat Çiftçi, öğrencilere tatil boyunca dinlenip bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Başarılı öğrencileri gördükçe mutlu olduklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Onların daha iyi olabilmeleri için öğretmen arkadaşlarımızla çaba gösteriyoruz. Dönem boyunca okulda ve ilde derece yapan öğrencilerimiz oldu. Bu bizi çok mutlu etti. Bu başarılarının karşılıksız olmaması adına öğrencilerimize bisiklet ve çeşitli hediyeler verdik. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."

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