Vali İdris Akbıyık iş yeri açılışına katıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kenette 15 kişinin istihdam edildiği kafenin açılışını gerçekleştirdi.

Sümbül Mahallesindeki Seyir Tepesinde bulunan kafenin açılış kurdelesini kesen Akbıyık, açılan her iş yerinin kent ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Kentte güzel hizmetler ve yatırımların yapıldığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bütün çabamız daha yaşanabilir, daha güzel bir Hakkari oluşturmak için. Şehrimizin girişi üç şeritli asfalta kavuştu. Sanat sokağımız ve Gola Züryan parkımız da çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hakkari'mize tanımış olduğunu pozitif ayrımcılık var. Yine bakanlarımızın ilgi ve destekleriyle bu hizmetler yapılıyor. Burada işletme açan ve gençlerimizi istihdam eden genç girişimcilere teşekkür ediyoruz."

Programa Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, kanaat önderleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

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