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Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinin birinci etabı sezonu açtı

AA

Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinin birinci etabı sezonu açtı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yatırımlarla bölgenin modern tesislerinden biri haline gelen Merga Bütan Kayak Merkezinin birinci etabında kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonu açıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki merkezde düzenlenen programda, sezonun hayırlı olmasını temenni etti.

Kentin kış turizminde İran, Irak ve farklı illerden ziyaretçilerin uğrak noktası haline geleceğini belirten Akbıyık, merkezdeki pistlerin bir kısmının sezona açıldığını, diğer kısımların ise yağışlardan sonra hizmete alınacağını ifade etti.

Her alanda olduğu gibi kış turizminde de Hakkari'nin her geçen gün çıtayı yükselttiğini anlatan Akbıyık, "Bu sene pist uzunluğunu 9 bin metreye çıkardık. Kapalı yürüme bandı ve otel yapıldı. İnşallah Hakkari kayak turizminde Türkiye'nin, dünyanın merkezi olacak. Kentin geleceği doğa, kış ve kayak turizminde. Bunların yanı sıra madenlerimiz, doğal güzelliklerimiz var." dedi.

Hakkari'nin her geçen gün daha da gelişip büyüdüğünü dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"İlimiz eğitimde, sağlıkta, altyapıda ve üstyapıda sürekli kalkınıyor. Özellikle de sporda. Beldelere kadar spor tesislerinin yapıldığı yer haline geldi. Üniversitemiz en iyi şekilde eğitimine devam ediyor. 1250 kişilik yurdumuz yapıldı. Türkiye'nin en genç nüfus yoğunluğuna sahip ilimizdeki gençlerimizin hepsi de birbirinden yetenekli. Biz de onları en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugüne kadar 55 bin çocuğumuza ücretsiz kayak öğrettik. Bu yıl da eğitimlerimiz devam edecek."

Kayaksever Mehmet Çiftçi de kar yağmadığı için sezonun geç açıldığını belirterek, "İki oğlum kayakla uğraşıyor. Kayak merkezinden gayet memnunuz, çok güzel bir hizmet. Devletimize, valimize, bütün yetkililere teşekkür ederiz. Hava olaylarından kaynaklı yağış fazla olmadı. Büyüklerimizden duyduğumuza göre böyle bir şey daha önce yaşanmadı. Önceki senelerde 1-2 metre kar oluyordu." diye konuştu.

Sporculardan Eymen Çiftçi de "Sezon açıldığı için çok mutluyum. Açılmasını çok beklemiştim. Açılacağını duyduğumda çok sevindim. Bugün de gelip kayak yapmaya başladım." ifadesini kullandı.

Ardından pistte gösteri yapan sporcular açtıkları Türk bayrağını Akbıyık'a teslim etti.

Merkeze gelen kayakseverler de kayak takımları, snowboard ve kızakla kaydı. Bazı sporcu ve kayakseverler de yeni hizmete alınan kapalı yürüme bandını ilk kez kullanmanın heyecanını yaşadı.

Pistte yaralanan bir kişi, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri tarafından kar motosikletiyle ambulansa taşındı.

Programa vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Gençlik ve Spor İl Müdür Emin Yıldırım, sporcular ve vatandaşlar katıldı.


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