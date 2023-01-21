Yüksekova'da usta öğreticiler köylülerin saç tıraşını yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'da usta öğreticiler köylülerin saç tıraşını yaptı

AA

Yüksekova'da usta öğreticiler köylülerin saç tıraşını yaptı

HAKKARİ (AA) - Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan usta öğreticiler, İran sınırındaki Çobanpınar köyünde yaşayanların saç ve sakal tıraşını yaptı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan 8 usta öğretici, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında ilçeye 50 kilometre uzaklıkta İran sınırında yer alan Çobanpınar köyüne gitti.

Burada yaşlıların saç kesimini yapan usta öğreticiler, çocuklarla da bir araya gelip kişisel bakım ve hijyen konularında bilgiler aktardı.

Köylüler de verilen hizmetten dolayı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Canan, "Burada hem merkezimizin tanıtımını yaptık hem de imkanı olmayan, ilçeye geliş gidişleri zor olan köylülerimizin saç tıraşını ve kişisel bakımlarını yaptık. Buraya geldiğimiz için mutluyuz. Amacımız en ücra yere kadar merkezimizin hizmetlerini yaymak." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinin birinci etabı sezonu açtı
YEREL HABERLER Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinin ...
(Görüntülü)USTA ÖĞRETİCİLER, KÖYLERİ GEZİP YAŞLI VE ENGELLİLERİN SAÇ KESİMİNİ YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)USTA ÖĞRETİCİLER, KÖYLERİ GEZİP YAŞLI VE ...
Vali İdris Akbıyık iş yeri açılışına katıldı
YEREL HABERLER Vali İdris Akbıyık iş yeri açılışına katıldı
Hakkari'de 9 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de 9 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele ...
Hakkari'de otomobilde 9,2 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de otomobilde 9,2 kilo metamfetamin ele ...
Hakkari'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Çukurca'da okullarda karne töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Çukurca'da okullarda karne töreni düzenlendi
Hakkari'de okul çevrelerinde uygulama yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de okul çevrelerinde uygulama yapıldı
Yüksekova'da okullarda karne sevinci yaşandı
YEREL HABERLER Yüksekova'da okullarda karne sevinci yaşandı
Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi tek pistte sezonu açıyor
YEREL HABERLER Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi tek ...
Öğretmenlerinin çabasıyla okula dönen Rahime en başarılı öğrencilerden biri oldu
YEREL HABERLER Öğretmenlerinin çabasıyla okula dönen Rahime en ...
Yüksekova polisi Hacivat ve Karagöz oyunuyla öğrencileri eğlendirdi
YEREL HABERLER Yüksekova polisi Hacivat ve Karagöz oyunuyla ...
Hakkari'nin çöp sorunu Entegre Katı Atık Tesisi ile son bulacak
YEREL HABERLER Hakkari'nin çöp sorunu Entegre Katı Atık Tesisi ile ...
Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.