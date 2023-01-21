Yüksekova'da usta öğreticiler köylülerin saç tıraşını yaptı

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HAKKARİ (AA) - Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan usta öğreticiler, İran sınırındaki Çobanpınar köyünde yaşayanların saç ve sakal tıraşını yaptı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan 8 usta öğretici, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında ilçeye 50 kilometre uzaklıkta İran sınırında yer alan Çobanpınar köyüne gitti.

Burada yaşlıların saç kesimini yapan usta öğreticiler, çocuklarla da bir araya gelip kişisel bakım ve hijyen konularında bilgiler aktardı.

Köylüler de verilen hizmetten dolayı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Canan, "Burada hem merkezimizin tanıtımını yaptık hem de imkanı olmayan, ilçeye geliş gidişleri zor olan köylülerimizin saç tıraşını ve kişisel bakımlarını yaptık. Buraya geldiğimiz için mutluyuz. Amacımız en ücra yere kadar merkezimizin hizmetlerini yaymak." dedi.

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