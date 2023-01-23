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Hakkari'de "kış okulları" kapsamında 4 alanda ücretsiz kurslar açıldı

AA

Hakkari'de "kış okulları" kapsamında 4 alanda ücretsiz kurslar açıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'deki okul ile Bilim ve Sanat Merkezleri'nde, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, yarıyıl tatilinde "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar açıldı.

İl Müdürü Bilal Gür, geçen yıl yaz tatilinde açılan "yaz okulları"nın yoğun talep gördüğünü belirtti.

Bakanlık tarafından bu kapsamın genişletildiğini ve bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde ücretsiz kursların başlatıldığını aktaran Gür, "21 Ocak'ta başlayan kurslar 5 Şubat'a kadar sürecek. Matematik ve İngilizce derslerinde açılan kurslarımızda, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencilerimiz için 5 grupta etkinlik yapılıyor. Öğrencilerimiz, bir dersten günlük 2, haftada 10, toplamda 20 saatlik programlara katılıyor. İki kursa katılan bir öğrencimiz iki haftada toplam 40 saat ders almış olacak." ifadelerini kullandı.

Bilim ve Sanat Merkezleri’mizdeki destekleme ve yetiştirme kurslarında da atölye programı başlattıklarını aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatiline özel okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için 5 ayrı dijital materyal de ilk kez öğrencilerin kullanımına sunuldu. Matematik dersleri için "Matematik ile Eğlenceli Kış", İngilizce dersleri için "Winter Fun with English" olmak üzere dijital ortamdaki 2 yeni dergi öğrencilerimizle buluştu. Bu çalışmalardaki amacımız hem öğrencilerimizin ara tatillerini aktif dinlenebilmelerini sağlamak hem de öğrencilerimizin özgüvenlerini yüksek tutarak sosyal ilişkilerde iyi olmalarını, sporu, sanatı ve bilimi seven bireyler olmalarına katkıda bulunmak. Böylelikle öğrencilerimizin, bir sonraki döneme dinlenerek, eğlenerek ve öğrendiklerini tekrar ederek okula hazırlanmaları hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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