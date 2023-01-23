Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, toplantı ve yürüyüşlerin gerçekleştirileceği alanlar ile afiş ve pankartların asılacağı yerler belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince gerçekleştirilecek toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, yürüyüş güzergahı, miting alanları, toplanılacak alan, dağılma yerleri, afiş ve pankartların asılacağı yerlere ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu alanlarla ilgili detaylı bilgiye valiliğin internet sitesinde ulaşılabilecek.

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