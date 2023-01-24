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Hakkarili milli biatloncu Zana Öztunç, Almanya'dan madalyayla dönmeyi hedefliyor

AA

Hakkarili milli biatloncu Zana Öztunç, Almanya'dan madalyayla dönmeyi hedefliyor

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Biatlon Türk Milli Takımı adına şimdiye kadarki en iyi dereceye sahip Hakkarili milli sporcu Zana Öztunç, 4 ülkede düzenlenen İBU kupalarında elde ettiği başarılı sonuçlarla katılmaya hak kazandığı Dünya Şampiyonası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Yüksekova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Öztunç, ilçedeki kayak antrenörlerinin yönlendirmesiyle başladığı biatlonda, şu ana kadar Türkiye şampiyonalarında birçok madalya kazandı.

Avusturya'da 2017'de düzenlenen 3. Uluslararası Biatlon Birliği Kupası'nda (İBU) 144 puanla 66. sırada yer alarak Türk sporcuların en iyi derecesi olan 146 puanı geçerek Türkiye rekoru kıran Öztunç, aynı yarışların ikinci gününde 136 puan aldı.

Son iki ayda İsveç, İtalya, Slovenya ve Slovakya'da düzenlenen İBU kupalarında başarılı sonuçlar alan milli sporcu, Almanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Oberhof kentinde 8-19 şubat tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek isteyen başarılı sporcu, çalışmalarını ilçedeki Dilimli Barajı yakınlarında sürdürüyor.


- "Antrenmanlarımı kara yolunda yapıyorum"

Öztunç, AA muhabirine, bu sene yaşadığı zorluklar nedeniyle şampiyonaya katılmayı imkansız olarak gördüğünü ama yoğun çalışarak yeterli puana ulaştığını söyledi.

Almanya'daki organizasyonda dünyanın en iyi 100 sporcusunun yarışacağını, bunların arasında yer almanın gururunu yaşadığını dile getiren Öztunç, "Aralıkta İsveç ve İtalya'daki yarışlarda dünya şampiyonası puanını aldım. Daha sonra Slovakya ve Slovenya'da yarışlarımız oldu. Oralarda da yine puanlar aldım. 10 günlük dinlenme sürecimiz oldu. Ondan sonra Avusturya'da Uluslararası Biatlon Birliği Kupası'nda 10 kilometrelik iki yarışımız var. Daha sonra da Almanya'ya geçip dünya şampiyonasının heyecanını yaşayacağız." dedi.

Birçok kez Türkiye şampiyonu olduğunu, İBU kupalarında ülke adına biatlonda en iyi derecenin kendisine ait olduğunu anlatan milli sporcu, dünya şampiyonasına daha önce de katıldığını, oradaki atmosferin çok farklı olduğunu ifade etti.

Dünya şampiyonasında iyi derece almak için terinin son damlasına kadar mücadele edeceğini aktaran Öztunç, şunları kaydetti:

"İlk deneyimim İtalya'daki dünya şampiyonluğu olmuştu. 2011'de de yine katılma hakkı kazanmıştım ama pandemiden dolayı gidememiştim. Ne olursa olsun sonuçta bu bir bayrak yarışı. Türkiye'ye ilkleri yaşatmak için elimden geleni yapacağım. Küçük çocuklara da iyi birer örnek olmaya çalışıyoruz. Çocuklar gelip uluslararası organizasyonlardaki atmosferi soruyor. Ben de hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlatıp onları motive edecek konuşmalar yapıyorum. Bu sene Türkiye genelinde kar yok. Avrupa'nın birçok yerinde de durum aynı. Antrenmanlarımızı kara yolunda yapıyoruz. Antrenmanlara 4 gün ara verdiğimiz zaman en az bir ay geriliyoruz. Onun için haftanın 6 günü antrenman oluyor. Bunu da sistemli şekilde yapıyoruz. Yazın güç depoluyoruz. Başarının yüzde 40'ı beslenmeye bağlı."

Daha fazla desteklenmeleri gerektiğini belirten Öztunç, "Burada birçok milli sporcu var. Konaklayabileceğimiz bir kamp eğitim merkezimiz olsa çok güzel olur. Bu imkanlar sağlandığında burada dünya şampiyonu da çıkabilir. Bu imkansız değil. İlçemiz kış sporlarına çok uygun bir yer." diye konuştu.

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