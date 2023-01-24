Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Hakkari'de konuştu:

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HAKKARİ (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin 31 Aralık 2022'den önceki 2 bin lirayı aşmayan kamuya olan tüm borçlarını almaktan vazgeçiyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim borçlarının cezalarını kaldırıyor, borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için taksit imkanı getiriyoruz" dedi.

Programlara katılmak üzere Hakkari'ye gelen Gürcan, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile esnafı ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Ardından Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapılan AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Gürcan, kentin köklü tarihi, ihtişamlı kültürü ve doğal güzellikleriyle ülkenin nadide şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentin her zaman ülkesinin, devletinin yanında yer aldığını, beraber üretmeye çalıştığını belirten Gürcan, bölgenin küçükbaş hayvancılık ve arıcılık açısından önemli olduğunu, yörenin altyapısı ile sanayisini geliştirmek için yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın defalarca saldırıya uğramasına rağmen 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın azmi ve kararlılığıyla açıldığını anımsatan Gürcan, organize sanayi bölgesinin 1450 dekarlık alana kurulması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Koronavirüs salgını ile dünya genelinde başlayan ekonomik kırgınlığın Türkiye'ye de yansıdığını, Rusya-Ukrayna savaşıyla bu durumun farklı boyutlara ulaştığını anlatan Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel daralma ile bu süreçte ülkemizde uyguladığımız Türkiye Ekonomi Modeli kapsamındaki politikalar, aldığımız tedbirler ile diğer ülkelerden daha olumlu bir süreci yaşadık. Bu küresel daralma sürecinde tüm dünya ülkelerinde ekonomik anlamda küçülmeler olurken, Türkiye 9 çeyrektir olduğu gibi bu süreçte de büyümesini sürdürdü. 2022'nin ilk üç çeyreğinde yüzde 6,2 oranında güçlü ve dengeli büyüme görünümümüzü sürdürdük. Böylece G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Potansiyel büyümenin başlıca sürükleyicilerinden olan makine teçhizat yatırımımızda da 12 çeyrektir, yani yaklaşık 3 yıldır büyümemizi sürdürüyoruz. Sanayinin katma değerinin milli gelir içindeki payı, 2022 yılı 3'üncü çeyrek itibarıyla yüzde 27'yi aşmış durumda."

Güçlü ve dengeli büyümenin iş dünyası ile istihdama da olumlu yansıdığına işaret eden Gürcan, "2022'nin ilk 11 ayında net kurulan şirket sayısı yüzde 25,5 artarak 118 bine çıktı. 2021'in başından itibaren oluşturduğumuz 4,5 milyonluk ilaveyle istihdam 2022 kasım itibarıyla 31,6 milyon kişi ile tarihi yüksek seviyeye ulaştı." dedi.

- "2021'den sonra ciddi bir atılım gerçekleştirdik"

Hakkari'nin zamanında terör nedeniyle gerekli yatırımları alamadığını, bu nedenle hep beraber kente sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Gürcan, devlet olarak iş kurmak, yatırım yapmak isteyene her türlü imkanı tanıdıklarını söyledi.

İhracatın 2022'de rekor tazeleyerek 254,2 milyar dolar ile ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Bu rakam 2001'de 36 milyar dolardı. Bundan bir yıl evvel de 165 milyar dolardı. Yani biz 2021'den sonra ihracatta çok ciddi bir atılım gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz bu başarılarda, vatandaşlarımızın ve iş dünyasının da taleplerini dikkate alarak uyguladığımız politikalar etkili oldu. Sanayicilerimizin üretim altyapılarını güçlendirmek üzere bugüne kadar 389 Organize Sanayi Bölgesi, 30 Endüstri Bölgesi'ni sizlerin hizmetine sunduk. Asgari ücrete yapılan artışın işverenlere yükünü hafifletmek için asgari ücret desteğini 100 liradan 400 liraya çıkardık. 2022'de sanayicimizin fiyat artışlarından olumsuz etkilenmemesi için KOBİ'lerin doğalgaz kullanımını yüzde 69 sübvanse ettik. Ayrıca, 1 Ocak 2023'ten itibaren sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13 ila yüzde 25 arasında indirim yaptık. 2022'de Hazine Destekli Kefalet Sistemi sayesinde 115,7 milyar liralık kredi kullanım imkanı oluşturduk."

- "Elektrik faturalarının yüzde 60'ını kamu olarak sübvanse ediyoruz"

İşverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenleme için 25 milyar liralık kefalet desteği sağlayacaklarını ifade eden Gürcan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geçen hafta 'Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması' programında müjdelendiği üzere hazine faiz destekli kredi tutarını 100 milyar liradan 150 milyar liraya yükselttik. Ayrıca genç girişimcilere kullandırılan sıfır faizli hazine destekli kredi limitini de 100 bin liradan 300 bin liraya yükselttik. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin 31 Aralık 2022'den önceki 2 bin lirayı aşmayan kamuya olan tüm borçlarını almaktan vazgeçiyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim borçlarının cezalarını kaldırıyor, borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için taksit imkanı getiriyoruz. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Bu sayede 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak."

KOBİ'lerin yanında vatandaşların da doğalgaz faturalarının yaklaşık yüzde 80'ini karşıladıklarını anlatan Gürcan, şunları söyledi:



"Elektrik faturalarının da yüzde 60'ını kamu olarak sübvanse ediyoruz. TMO vasıtasıyla çok ciddi buğday alımları yaptık. Yaklaşık 4,5 milyon ton buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisi aldı. Bugün buğday, arpa ve mısırda fiyatlar oynamıyorsa bunda tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın savaştan dolayı gösterdiği tahıl koridorundaki gayreti, ardından Toprak Mahsulleri Ofisi ile yaptığımız alımların etkisi var. Şu an da ve önümüzdeki yıl da kesinlikle gıda ile ilgili sıkıntımız olmayacaktır. Özellikle ette ve sütte de çalışmalarımız devam ediyor."

- "Çok önemli bir virajı yaşayacağız"

2023 seçimlerinin önemine değinen Gürcan, şöyle devam etti:



"Çok önemli bir virajı yaşayacağız. Türkiye bu virajda hizmete devam mı diyecek, yoksa 6'lı masada daha aday açıklayamayan kaosun içine mi çekilecek? Bunu vatandaşımız tespit edecek. Bir yanda güçlü bir lider ve karar alıp harekete geçebilen bir sistem. Öteki tarafta 6 liderin hepsinin 'evet' diyeceği, imza atacağı, birinin 'hayır' dediğinde olmayacağı, herkesin gönlüne göre şerbet verilecek bir sistem. Yani 6'lı masa bizlere şunu öneriyor, 'daha evvel Türkiye'de nasıl koalisyon varsa bundan sonra biz Türkiye'yi koalisyonlarla çıkmaza sürükleyeceğiz' diyorlar. Bunun da cevabını vatandaşlar inşallah sandıkta verecektir."

AK Parti Genel Merkez Doğu Anadolu Koordinatörü Abbas Aydın da önemli bir sürece girdiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Biz bu memleketin çocuklarıyız. Biz bu memlekette doğduk, büyüdük, bu memlekette öleceğiz. Ama birileri de bizi öldürüyor, çocuklarımızı kandırıyor. Diyarbakır anneleri onun için önemlidir. Diyarbakır anneleri ne diyor, 'benim çocuğumu ver, kızımı ver, evladımı ver. Çocuğumu öldürme, yeter artık' diyor. Bunun bir siyasi tarafı var mı? Yıllardır o anneler gözyaşı döküyor. Biz de 'edi bese', yeter artık diyeceğiz. Okumamızı istemiyorlar, cahil kalmamızı istiyorlar. Cehaletten besleniyorlar, tertemiz yüreklere kan serpmek istiyorlar. Yıllarca bu bölge bunu çekti."

AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de kentteki her belediye başkanın hizmette birbirleriyle yarışır durumda olduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde tarihi yatırım ve hizmetlerin hayata geçirildiğini aktardı.

Belediye başkanlarının sunum yaptığı toplantı, soru-cevap bölümüyle son buldu.





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