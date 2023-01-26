Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Yeğeni dağa kaçırılan Berivan Çetin, grup adına yaptığı açıklamada, Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan korucu Nimet Encu'ya rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Ülkenin ve bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığının altını çizmek istediklerini, eylemlerinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Çetin, şevk ve gayretlerinin terör örgütünü çökertmeye yettiğini, zaferin er ya da geç kendileri gibi inanan annelerin olacağını vurguladı.

Çetin, 40 yıla yakın süredir terörle mücadele eden, terörizmin acısını çok iyi bilen bir millet olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Farklı isimler altında faaliyet yürüten, hepsinin amacı ülkenin birliği, beraberliği ve refahı olan terör örgütlerinin saldırısı altındayız. Terörle mücadele döneminde güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik. Çocukları, kundaktaki bebekleri, okula giden öğrencileri, daha ömrünün baharındaki öğretmenleri, kurban eti dağıtan 15 yaşındaki körpe delikanlıları, rızkının peşindeki garsonu, müşteri bekleyen esnafı, namaz kılan imamı katleden, Allah'ın anıldığı ibadethaneleri, Kur'an kurslarını, kütüphaneleri ateşe veren bir barbarlığı defalarca lanet ediyoruz."

Halkın kan ve gözyaşından beslenen terör örgütünün en büyük yarayı annelerin yüreğinde açtığını ifade eden Çetin, annelerinden zorla kopardıkları gencecik çocukları ölüme gönderenlerin, kendi çocuklarını da Avrupa'ya tatile yolladığını söyledi.

Hakkari ve Diyarbakır annelerinin terör örgütüne karşı açtıkları isyan bayrağıyla "artık yeter" dediğini dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Başlattığımız evlat nöbetiyle Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadık, aynı zamanda siyasetçi görüntülü insan kaçakçılarının maskelerini de aşağıya indirdik. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak 'Evlatlarımızı geri istiyoruz.' haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biri olmuştur ve olmaya devam edecektir. Terör örgütünün kirli, karanlık, korkak yüzü, kadınların direnişiyle tarihte ilk defa bu derece ayan beyan ortaya çıkmıştır."

Ailelerin eylemine, bazı şehit yakınları da destek verdi.

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