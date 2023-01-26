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Hakkari ve Muş'ta Regaip Kandili idrak edildi

AA

Hakkari ve Muş'ta Regaip Kandili idrak edildi

HAKKARİ/MUŞ - Hakkari ve Muş'ta Regaip Kandili dolayısıyla mevlit okutuldu, dua edildi.

Hakkari İl Müftülüğünce Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit okundu.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, verdiği vaazda, bugün recep ayının başlangıcını ve Regaip Kandili'ni idrak ettiklerini belirtti.

Bu gece Alah'ın merhametinin yağdığı ve çok arzu edilen bir gece olduğunu dile getiren Fakirullahoğlu, "Bu gece çok Allah'ın duaları kabul ettiği, tövbe edenlerin tövbesini kabul ettiği bir gecedir. Her gün ömrümüzden birer yaprak eksiliyor. Acaba bir sonraki üç aylara ulaşabilecek miyiz, ulaşamayacak mıyız? Daha geçen yıl aramızda olup şu an olmayan nice kardeşlerimiz, dostlarımız var. Bu vesileyle üç aylarımızı, mübarek geceleri, kıymetli anları değerlendirmek, boş geçirmemek lazım." ifadelerini kullandı.

Duanın ardından cemaat namaz kıldı.

- Muş

Muş Müftülüğünce Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde akşam namazı sonrası düzenlenen programda, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Programda konuşan İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, recep ayının ilk haftasındaki cuma gecesinin Regaip Kandili olarak kabul edildiğini söyledi.

"Recep ayı, bin yıldan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde barındıran ramazan ayının gelişini müjdeliyor." diyen Demir, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimiz, bu ayla ilgili olarak 'Allah'ım bize recep ve şabanı mübarek kıl ve ramazana ulaştır' şeklinde dua ediyor. Bu gecenin bütün insanlığa barış ve huzur getirmesi birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e sahip çıktığı sürece bütün dünya sevgi ve muhabbetle yaşayacak. Kur'an-ı Kerim yakmakla Müslümanlar yok olmaz. Kur'an-ı Kerim yakmakla kitap son bulmaz. Kur'an-ı Kerim'in muhafızı Cenabı Allah'tır. Allah onu muhafaza edecek. Onlar şunu da bilmiyorlar, dünyada tek bir tane Kur'an-ı Kerim kalsa da yazacak milyonlarca Kur'an hafızı var."

Programa katılanlar, dua ederek Regaip Kandili'ni idrak etti.


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