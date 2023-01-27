DAKA yönetim kurulu toplantısı Hakkari'de yapıldı

HAKKARİ (AA) - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Yönetim Kurulu'nun ocak ayı toplantısı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında yapıldı.
Valilik salonunda düzenlenen toplantıya, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katılırken, Bitlis Valisi Çağatay ve Muş Valisi İlker Gündüzöz video konferansla bağlandı.
Toplantıda konruşan Akbıyık, yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek, 2022'de kurula başkanlık eden Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a teşekkür etti.
Toplantıda Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta uygulanan projeler, sağlanan destek programları ile bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.