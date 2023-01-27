Hakkari'de dilenci operasyonu

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kente dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Cumhuriyet, Bulvar, Kayacan caddeleri ile Ulu Cami yakınında dilenen kişileri yakaladı, haklarında işlem yapdı.



Zabıta Müdürü Adil Demir, gelen şikayetler doğrultusunda dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerin artırıldığını belirterek, "Söz konusu kişiler insanların duygularını istismar ediyor. Bunu yaparken de özellikle küçük çocukları kullanıyorlar. Çevre illerden gelen bu kişiler geldikleri illere gönderildi." ifadesini kullandı.

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