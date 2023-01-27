Hakkari'de aşçılık kursundaki kadınlar hünerlerini sergiledi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki aşçılık kursunda meslek öğrenen kursiyerler, yaptıkları yemekleri katılımcıların beğenisine sundu.

Merkez bünyesindeki kursta eğitim gören kursiyerler, meslek öğrenmenin yanı sıra hazırladıkları yemekleri işletmelere satarak kazanç sağlıyor.

Usta öğretici Ayfer Koparan'ın eğitim verdiği kursiyerler, belediye ek binasındaki Türk mutfağı bölümünde düzenlenen etkinlikte hazırladıkları yöresel yemekleri katılımcıların beğenisine sundu.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Tatlı, bu çalışmaların, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan eğitim seferberliğinin sonucu olduğunu söyledi.

Kursiyerlerin meslek edinip aile bütçelerine katkı sağlamaya başlamalarından memnuniyet duyduklarını belirten Tatlı, "Belediye ek binasında usta öğreticiler ve kursiyerlerin verdiği emeğin pratiğe dönmüş halini görüyoruz. Kursiyerlerimiz yöremize ait yemekleri hem tanıtıp hem de elde ettikleri kazanımları uygulamalı olarak sergiledi. Usta öğreticiler başta olmak üzere kursa katılanları tebrik ediyorum. Bu kurs inşallah size ek iş olarak geri dönecek. Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Koparan ise 19 yıldır usta öğretici olarak görev yaptığını dile getirerek, 48 kursiyerin kurstan öğrendiklerini pratiğe dönüştürdüğünü ve güzel bir sonucun ortaya çıktığını aktardı.

Kursiyerlerden Meryem Selçuk da kurs sayesinde meslek edindiğini, bundan mutluluk duyduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.