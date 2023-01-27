Hakkari'de ruhsatsız diş kliniği işleten 2 kişi yakalandı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ruhsatsız diş kliniği işlettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, diş hekimliği unvanı olmayan A.Z.S ve F.A'nın ruhsatsız diş kliniği işleterek haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu klinikte yapılan aramada tıbbi işlemlerde kullanılan 1906 araç ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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