Hakkari'de çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik kırsalında 260 tabanca üst kapağı ve 780 tabanca yedek parçası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda, 260 tabanca üst kapağı ile 780 muhtelif tabanca yedek parçası ele geçirildi.

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