Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1028 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1028 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

AA

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1028 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1028 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sonucu kent genelinde 345 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışma başlattı.

Çatak-Bahçesaray kara yolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından geçişlere kapatıldı.

Beyaz örtüyle kaplanan kentin sakinleri iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İpekyolu Belediyesi karla mücadele ekipleri de cadde ve kaldırımların temizlenmesi için çalışmalara başladı.

- Hakkari

Kent merkezi ve ilçelerinde gece aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen şehir merkezi ve ilçelerde sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde 176 köy ve mezra yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Karayolları ve belediye ekipleri de yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle il genelinde 282 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, 10 şantiyedeki 80 personel ve 60 araçla yolların açılması için karla mücadele çalışması başlattıklarını kaydetti.

Belediye ve Karayolları ekipleri, ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

- Muş

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle 225 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin kapanan yollarda çalışma yürüttüğünü bildiren Yentür, "İlimizde 225 yerleşim biriminin yolu kapandı. Ekiplerimiz dün gece yaptıkları çalışmada 44 köy yolunu açtı ancak kar nedeniyle bu yollar yeniden kapandı. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını sağlamak için 58 iş makinesi ve 100 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız asılsız ihbarlardan kaçınmalarıdır. Acil durumlar için köy muhtarlarımızla iletişim halindeyiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle ...
Hakkari'de çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi
Hakkari'deki kayakseverler, kar ve sisli havada kayak keyfi yaşadı
YEREL HABERLER Hakkari'deki kayakseverler, kar ve sisli havada kayak ...
Hakkari'de sahte diş hekimi 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hakkari'de sahte diş hekimi 2 kişi gözaltına alındı
(Görüntülü) KAR YAĞMAYINCA KIZAKLARA TEKERLEK TAKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAR YAĞMAYINCA KIZAKLARA TEKERLEK TAKILDI
Kar yağmayınca kızaklara tekerlek takıldı
YEREL HABERLER Kar yağmayınca kızaklara tekerlek takıldı
Vanlı kayakçılar, yarışlara Hakkari'deki kayak merkezinde hazırlanıyor
YEREL HABERLER Vanlı kayakçılar, yarışlara Hakkari'deki kayak ...
Hakkari'de kardan kapanan 43 yerleşim biriminin yolu açıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de kardan kapanan 43 yerleşim biriminin yolu ...
Hakkari'de terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ...
Hakkari'de ruhsatsız diş kliniği işleten 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hakkari'de ruhsatsız diş kliniği işleten 2 kişi ...
Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele ...
Hakkari'de bir grup kadın "kar festivali" için Ağrı'ya gitti
YEREL HABERLER Hakkari'de bir grup kadın "kar festivali" için ...
Hakkari'de aşçılık kursundaki kadınlar hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Hakkari'de aşçılık kursundaki kadınlar hünerlerini ...
Hakkari'de dilenci operasyonu
YEREL HABERLER Hakkari'de dilenci operasyonu
DAKA yönetim kurulu toplantısı Hakkari'de yapıldı
YEREL HABERLER DAKA yönetim kurulu toplantısı Hakkari'de yapıldı
Hakkari'de TYP kapsamında 285 kişi işe alınacak
YEREL HABERLER Hakkari'de TYP kapsamında 285 kişi işe alınacak
Hakkari'de 49 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Hakkari'de 49 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.