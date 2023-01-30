Hakkari'de ücretsiz yemek verilen öğrenci sayısı artacak

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, ücretsiz yemek hizmeti sunulan 37 bin 306 öğrenci sayısının 47 bin 206'ya çıkacağı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yaptığı açıklamada, ücretsiz yemek hizmetinin öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için önemli olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ciddi projeleri hayata geçirdiğini aktaran Gür, "Bakanlığımızın politikaları gereği en öncelik verdiğimiz alanlardan biri okul öncesi eğitim. Biz de 3-5 yaş aralığındaki çocuklarımızın okul öncesi eğitime erişebilmesi için ve özellikle 5 yaşındaki okullaşma oranını yüzde 100'e ulaştırmak için ciddi çalışmalarda bulunduk ve bunda da muvaffak olduk." dedi.

"Tüm okul öncesi öğrencilere ücretsiz yemek ulaştıracağız"

Bu çerçevede birinci dönemde kent genelindeki taşımalı eğitim gören, pansiyonlarda kalan ve sosyal yardımlardan faydalanan öğrencilerle birlikte toplamda 37 bin 306 öğrencinin ücretsiz yemek hizmetinden faydalandığını bildiren Gür, şunları kaydetti:

"Şimdi ise bu çalışmayı genişleterek 6 Şubat'tan itibaren ana sınıflar dahil tüm okul öncesi öğrencilerimize, yemeklerini ücretsiz olarak ulaştıracağız. Böylece ilimizdeki öğrencilerimizin yarısından fazlası, yani 47 bin 206 öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden yararlanmış olacak. Bakanlığımızın ülkemiz genelindeki talimatları gereği il genelindeki kurumsal kapasitelerimizi kullanarak yine kendi üretim merkezlerimizde bu hizmeti sağlayacağız. Bu kapsamda, bünyelerinde yiyecek, içecek hizmetleri alanı bulunan mesleki ve teknik anadolu liselerimiz, öğretmenevlerimiz ve Halk Eğitimi merkezlerimiz, 6 Şubat Pazartesi günü en kaliteli yemek hizmetini verebilmek için tüm hazırlıklarını tamamladılar."



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