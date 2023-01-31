78 yıllık tazgahta Hakkari'nin kültürünü yansıtan ürünler dokunuyor

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Halk Eğitimi Merkezi bünyesine alınan ve 78 yıllık olduğu değerlendirilen dokuma tezgahında, yörenin kültürünü yansıtan ürünler dokunuyor.



Saha çalışmaları esnasında Pınarca köyü Taşlıca mezrasında 1945 yılında yapıldığı belirtilen tezgahta İsmail Kurt tarafından kullanıldığını tespit eden Halk Eğitimi Merkezi görevlileri, tezgahın kurum bünyesinde alınarak değerlendirilmesi talebini iletti.

Talebi olumlu karşılayan Kurt, kuruma taşınan tezgahta koyun yününden hazırlanan seccade ve savan gibi ürünler üretmeye başladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Kurt, tezgahın 1945'te Kurt'un babası tarafından alındığını söyledi.



Kurt'un dokuma mesleğini babasından öğrendiğini anlatan Kurt, şöyle konuştu:



"Yörenin kültürünü yansıtan savan, battaniye, seccade gibi ürünlerin üretildiği tezgahı kurum bünyesine aldık. İsmail ağabeyimiz burada da üretimini başlattı. Tezgahın çok eski olduğu belli oluyor. Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğümüzün unutulmaya yüz tutmuş mesleklere yönelik yürüttüğü çalışmaya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak katkı sunmaya çalışıyoruz. Valimiz Sayın İdris Akbıyık'ın kentte başlattığı eğitim seferberliği kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Bilal Gür'ün talimatları doğrultusunda yaptığımız saha çalışmalarında Pınarca köyünde yaşayan İsmail ağabeyimize ulaştık. Unutulmaya yüz tutmuş bu el sanatını kurum bünyesinde yaşatmak istiyoruz."

Tezgahın sahibi Kurt da babasının tezgahı bir arkadaşından aldığını ve o tarihten beri üretim yaptığını anlatarak, "Babam vefat ettikten sonra benle çocuklarım üretimi sürdürdük. Bununla seccade, savan gibi ürünler yapıyoruz. Tezgahın dört fren görevi gören tahtası ile çeşitli kısımları var. Üretim esnasında hem el hem ayaklar kullanılıyor. Öğrenmesi zor ama çok keyifli. Bu sanatı gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.