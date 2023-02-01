Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 205 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek yerleşim yerlerinde kar ve tipi etkisini aralıklarla sürdürüyor.

Bahçesaray'da 4, Başkale'de 1, Çatak'ta 7 ve Gürpınar ilçesinde 3 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Hakkari

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, önceki gün kar yağışı ve tip nedeniyle kent genelinde ulaşımın sağlanamadığı 92 yerleşim birimlerinden 82'sinin yolu, karla mücadele ekiplerince açıldı.

Vatandaşların ulaşım konusunda mağduriyet yaşamaması için 24 saat mesai harcayan ekipler, Şemdinli ilçesindeki 10 yerleşim yerinin yolunu açmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

- Bitlis

Bitlis ve ilçelerinde de 82 köy yolu kardan kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşullarından kapanan köy yollarını en kısa zamanda açacaklarını belirtti.

Belediye ekipleri mahallelerde yol ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar da ev ve iş yerleri önündeki kar yığınlarını küredi.

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte, tarihi köprüler beyaza büründü.

- Muş

- Muş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde 98 köy yolunun kapandığını söyledi.

Kar yağışının durmasıyla çalışmalara başlayacaklarını belirten Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

Belediye ekipleri kaldırım, cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.





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