Hakkari ve Muş'ta kar yağışı etkili oldu

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MUŞ/HAKKARİ (AA) - Muş'un Malazgirt ve Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde kar etkili oldu.

Muş'un Malazgirt ilçesi, gece başlayan kar nedeniyle beyaza büründü.



Belediye ekipleri, yağışın ardından yolların kapanmaması ve buzlanma riskine karşı çalışma yürüttü.



Ekipler, kar yığınlarını araçlarla ilçe dışına taşıdı.

Esnaf Rıdvan Yıldırım, kar yağmasına sevindiklerini belirterek, "Son günlerde bölgemizde etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. İlçe sakinleri kar yağışına sevindi çünkü kuraklık endişesi yaşanıyordu." dedi.



Çukurca ilçesinde de kar yağışıyla beraber tarihi ve kültürel yapılar beyaza büründü.



Vatandaşlar, evlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

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