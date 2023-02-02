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Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan kadın ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

AA

Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan kadın ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin çabası sonucu hastaneye götürüldü.

Köşkönü köyüne bağlı Dağdibi mezrasında rahatsızlanan Zehra İrinç'in yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi.

Mezraya yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Evinde ilk müdahalesi yapılan hamile kadın, uzun uğraşlar sonucu ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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