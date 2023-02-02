Yüksekova'da "ücretsiz yemek" uygulaması hazırlıkları tamamlandı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okul öncesi eğitim gören 2 bin 861 öğrenciye ücretsiz yemek dağıtılmasına yönelik hazırlıklar tamamlandı.



İlçenin öğretmen evinde hazırlanacak yemekler, 6 Şubat'tan itibaren günde bir öğün olacak şekilde 41 okul öncesi eğitimin verildiği kuruma dağıtılacak.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlayabilme adına yaptığı çalışmalara bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatları doğrultusunda ülkedeki tüm okul öncesi öğrencilerine 6 Şubat'tan itibaren ücretsiz yemek verileceğini aktaran Atael, şunları aktardı:

"Bizler de Yüksekova ilçemizde bu kapsamdaki çalışmalarımızı tamamladık. Yüksekova Öğretmenevi Müdürlüğümüz araç kiralama işine gitti. Personel tedariki konusunda çalışmalar yürüttü. Depodaki malzemelerin teminini sağladı. Yüksekova'da okul öncesi öğrencilerimizin tamamına 6 Şubat'ta ücretsiz yemeklerini vereceğiz."

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