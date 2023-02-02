Hakkari'de kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk hastaneye ulaştırıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye götürüldü.

Yufkalı köyünde rahatsızlanan çocuğun yakınları, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerinin yoğun kar nedeniyle ilerleyememesi üzerine İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Karla mücadele ekipleri iki saatlik çalışmanın ardından yolu açtı. Köye ulaşan sağlık görevlileri, hastayı ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede sağlık sorunu yaşayanların hızlı şekilde hastaneye ulaştırılması için sağlık ve karla mücadele ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalara devam ettiği belirtildi.

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