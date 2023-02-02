VEDAŞ ekipleri, zorlu kış koşullarında elektrik arızalarını gideriyor

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HAKKARİ (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle enerji nakil hatlarında oluşan arızaları giderdi.

VEDAŞ Şemdinli Şefliği ekipleri, çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak ve vatandaşa kesintisiz enerji hizmeti vermek için olumsuz hava koşullarına rağmen çalışma yürütüyor.

Kayalar ve Ortaklar köylerinde direklerin devrilmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisini gidermek için bölgeye hareket eden ekipler, etkili olan kar ve tipi nedeniyle güçlükle ilerledi.

Bölgeye ulaşan ekipler, enerji nakil hayatındaki arızayı gidererek köylere enerji verilmesini sağladı.

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