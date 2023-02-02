Hakkari'de rahatsızlanan engelli çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de rahatsızlanan engelli çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

AA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan engelli çocuk paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Hakkari'de rahatsızlanan engelli çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan engelli çocuk paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

İlçeye 10 kilometre mesafedeki Altınsu köyü İncesu Mahallesi'nde yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan 14 yaşındaki engelli Yakup Elmas'ın ailesi, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, paletli ambulansla ulaştıkları mahalleden Elmas'ı alarak 2 saatlik çalışmanın ardından Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elmas'ın yakınları, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Derecik Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede de ilçeye bağlı Gelişen köyü Karakoç mezrasında rahatsızlanan bir kişinin sağlık ve karla mücadele ekiplerinin koordineli çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

VEDAŞ ekipleri, zorlu kış koşullarında elektrik arızalarını gideriyor
YEREL HABERLER VEDAŞ ekipleri, zorlu kış koşullarında elektrik ...
Hakkari'de kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan ...
Yüksekova'da "ücretsiz yemek" uygulaması hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Yüksekova'da "ücretsiz yemek" uygulaması hazırlıkları ...
(Görüntülü) KARA SAPLANAN MİNİBÜSTEKİ 3 KİŞİ KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARA SAPLANAN MİNİBÜSTEKİ 3 KİŞİ ...
Yüksekova'da 115 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı (2)
YEREL HABERLER Yüksekova'da 115 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı ...
Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan kadın ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan kadın ...
(Görüntülü) PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON TL OLAN ZİRKONYUM ELEMENTİ ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON TL OLAN ZİRKONYUM ...
(Görüntülü) YÜKSEKOVA&#039;DA 115 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YÜKSEKOVA'DA 115 YERLEŞİM YERİNİN ...
(Görüntülü)KARDAN YOLU KAPALI MEZRADA DOĞUM SANCISI BAŞLAYAN KADIN İÇİN SEFERBER OLDULAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)KARDAN YOLU KAPALI MEZRADA DOĞUM SANCISI ...
Yüksekova'da 115 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Yüksekova'da 115 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Kardan yolu kapalı mezrada doğum sancısı başlayan kadın için seferber oldular
YEREL HABERLER Kardan yolu kapalı mezrada doğum sancısı başlayan ...
Hakkari ve Muş'ta kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Hakkari ve Muş'ta kar yağışı etkili oldu
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 205 yerleşim birimine ...
Hakkari kırsalında 10 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari kırsalında 10 kilo 900 gram uyuşturucu ele ...
78 yıllık tazgahta Hakkari'nin kültürünü yansıtan ürünler dokunuyor
YEREL HABERLER 78 yıllık tazgahta Hakkari'nin kültürünü yansıtan ...
Yüksekovalı kayakçılar uzun süre sonra kar üstünde antrenman yaptı
YEREL HABERLER Yüksekovalı kayakçılar uzun süre sonra kar üstünde ...