Hakkari'de tipide mahsur kalan 8 araçtaki 35 kişi kurtarıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli-Derecik ilçeleri arasındaki yolda olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 8 araçtaki 35 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu kara yolunun Ortaklar mevkisinde 8 araçta 35 kişinin mahsur kaldığını belirtti.

Akbıyık, mahsur kalanların İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldığını bildirdi.





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