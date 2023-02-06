MÜSİAD Hakkari Şubesi, deprem bölgeleri için yardım kampanyası başlattı

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HAKKARİ (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Hakkari Şubesi üyeleri (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle 150 bin lira bağışta bulundu.

Şube Başkanı Adnan Öveç, yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak depremden zarar gören vatandaşların acılarını paylaştıklarını belirtti.

Üyelerle birlikte depremin etkilediği bölgeler için 150 bin lira bağışta bulunduklarını ifade eden Öveç, şunları kaydetti:

"MÜSİAD olarak yaşanan acının bir nebze dindirilmesi anlamında bölgede ve Hakkari'de faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinden ve halkımızın yardım seferberliğine katılmasını bekliyoruz. Gün beraber yaraları sarma günü. Bu soğuk şartlarda yürekleri ısıtmak için her şekil sorumluluk almaya hazırız. Tüm halkımızı yardım seferberliğine davet ediyoruz."

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