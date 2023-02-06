Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu açıldı

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentte son günlerde etkili olan kar nedeniyle söz konusu yoldaki Kunebız Tüneli yakınına çığ düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle yürüttüğü çalışmanın ardından yolu tekrar ulaşıma açtı.

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